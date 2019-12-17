Urla Belediyesi’ne kayyum mu atanacak?

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanıp atanmayacağı tartışılıyor.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un dün “FETÖ" üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanıp atanmayacağı tartılışıyor.

Oğuz’un, tutuksuz yargılanması için yapılacak başvurunun 7 gün içerisinde sonuçlanmasının ardından çıkacak karara göre, gelişmelerin netlik kazanacağı belirtiliyor.



Tutuksuz yargılanması durumunda Oğuz görevini sürdürebilecek ancak tutukluluğu devam ederse Belediye Meclisi’nin yerine başkan seçmesi gerekecek. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuz’un yerine kayyum atanması ihtimali de bulunuyor.

DHA’nın haberine göre CHP'nin İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Mahir Polat ve Özcan Purçu'nun, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret ettiği ve "Urla'ya kayyum atamayın. Meclis kendi içerisinde seçim yapsın" dediği belirtildi. Ayyıldız'ın ise böyle bir kararı verme yetkisinin kendisinde olmadığını aktardığı kaydedildi.

CHP’Lİ VEKİLLERDEN ZİYARET

Öte yandan CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, Oğuz'u tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Burak Oğuz’un görüşmede milletvekillerine, yapılan suçlamayla ilgisinin olmadığını, Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini, üyesi olduğu tek örgütün CHP örgütü olduğunu söylediği belirtildi.

HDP’DEN TEPKİ

HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, Urla Belediye Başkanı Oğuz’un tutuklanması ve HDP’li Varto ve Bulanık belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Kaplan açıklamasında “HDP’li belediyeler üzerinden Kürt’ün seçme ve seçilme hakkına saldırmaya devam edeceğini tekrar tekrar ilan eden AKP-MHP iktidarı, bu kez de CHP’li İzmir-Urla belediyesine yönelik olarak benzer bir uygulamayı devreye sokarak kendisi dışındaki tüm çevrelere gözdağı vermeye çalışmaktadır” dedi.



YENİ İDDİA

Öte yandan Oğuz hakkında yürütülen soruşturmada telefonunda ByLock bulunmadığı tespit edildi. Oğuz'un üzerine kayıtlı GSM hattının ise "FETÖ" şüphelisi tarafından kullanıldığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı'na gönderilen dosyasında yer alan ifadelere göre, "İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması" içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli kişinin, Burak Oğuz'un üzerine kayıtlı bir GSM hattını kullanıldığı bilgisi yer aldı.