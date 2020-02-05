Urfa'da 4 çocuğa istismarda bulunup fuhuşa zorlayan şahıslar tahliye edildi!

Ceylanpınar'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunup fuhuşa zorlayan 5 kişi hakkında açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık da tahliye edildi.

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 2018 yılında yaşları 15 ile 17 arasında değişen S.A., E.A., S.A. ve L.Y. adlı 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve fuhuşa zorlayan A.B., C.H., M.Y., M.A. ve M.B. adlı kişiler hakkında “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Çocuğa Nitelikli Cinsel istismar” suçlamalarıyla açılan davanın ikinci duruşması Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2018 yılının Nisan ayından bu yana Urfa T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanıklar M.A., A.B., C.H.ve A.Y.’nin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanık M.B. katılmadı.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Çocukların avukatları ise, sanık beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

GEREKÇESİZ TAHLİYE

Mahkeme, Urfa Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonu’nun dosyaya müdahillik talebini reddetti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir gerekçe belirtmeden, tutuklu M.A, A.B., C.H. ve A.Y. hakkında yurtdışı yasağı getirerek tahliye etti.

Bir sonraki duruşma 23 Eylül’de görülecek.