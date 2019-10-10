Urfa ve Mardin'de 9 aylık bir bebek dahil 8 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'ye düzenlenen harekat sonrası SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan mermileri nedeniyle Şanlıurfa'da 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Mardin Nusaybin'de de en az 2'si çocuk 4 kişi atılan havan mermileri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekatının ardından SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan mermileri nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde biri bebek, ikisi çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 40'ın üzerinde kişi de yaralandı. Mardin Nusaybin'e düşen havan topları nedeniyle en az 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş ve sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Elif Terim adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" denildi.

Valilik'ten daha sonra yapılan açıklamada yaralılardan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

NUSAYBİN'DE ANNE İLE 2 KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 farklı noktaya SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan topu düştü. Yerel kaynaklara göre, Nusaybin'de 4 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Nusaybin'de TOKİ alanına düşen havan mermisi sonucu İdil nüfusuna kayıtlı Fatima Yıldız (47) ile kızları Leyla Yıldız (16) ve Emine Yıldız (12) yaşamını yitirdi.

Mardin Valiliği de Nusaybin'de 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerel kaynakların aktardığına göre ise henüz kimliği bilinmeyen bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

NUSAYBİN BELEDİYESİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Şiddetli patlamaların yaşandığı Nusaybin'de belediye tarafından kriz masası oluşturuldu. Belediyeye ait araç, bakım ve onarım atölyesinde kurulan kriz masasında halktan gelecek acil istek ve şikayetlere yanıt verileceği belirtildi.

NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ SİVİLLERE KAPATILDI

Nusaybin Devlet Hastanesi bir süre sivillere kapatıldı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre hastane "saldırı olacak" gerekçesiyle sivillere kapatıldı ve yaralılar başka hastanelere sevk edildi. soL'un edindiği bilgiye göre hastane bir süre sonra yeniden sivillere açıldı.