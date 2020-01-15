Üretimin durduğu Temsa'da işçiler eylem yaptı

Üretimin durduğu, işçilerin işten çıkarıldığı ve bir kısmının da ücretsiz izne gönderildiği Temsa'da işçiler bugün eylem yaptı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde faaliyet yürüten, Aralık ayında üretimini durdurup ardından geçici konkordato başvurusu yapan Temsa'da üretimin yeniden başlamaması nedeniyle mağdur olan işçiler bugün saat 13.00'te fabrikanın bahçesinde bir araya gelerek bir eylem gerçekleştirdi.

Fabrikada yetkiyi elinde bulunduran Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın çağrısıyla yapılan eylemde ilk konuşmayı yapan Şube Başkanı Sedat Aydın katılımcılara teşekkür ederek, işçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini ve fabrikada üretimin başlamasını talep etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise şunları söyledi:

"Tüm imkanlarımızla Temsa'daki işçilerin yanındayız. Siz rahat etmeden biz rahat etmeyeceğiz. Siz rahat uyumadan biz rahat uyumayacağız. Temsa'da üretim bir an önce başlamalıdır. Biz sizinle beraber olacağız. İşimizi geri almak için gerekirse bu meydanda kendimizi yakacağız."

Yunus Değirmenci'nin konuşmasını yaptığı sırada, "Temsa işçilerinin işsiz ordusuna katılmasına izin vermeyeceğiz" sözlerine tepki gösteren ve fabrikada boyacı olarak çalıştığı öğrenilen Gökhan Türkmen isimli bir işçi polis tarafından eylem alanından uzaklaştırıldı.

Konuşmaların ardından sendika yöneticileri, fabrika yetkilileriyle görüşmek için fabrika içine giderken, işçiler fabrikanın yanında bulunan D400 (E5) Karayolu'nda yürüyüş yaptı. Yolu trafiğe kapatan işçilere bir süre sonra polis müdahale etmek istedi ancak işçilerin kararlı duruşuyla yer yer arbede yaşansa da yürüyüş fabrikanın otopark kısmına kadar devam etti.

Birçok derneğin, siyasi partinin, taraftar gruplarının yanı sıra işçilerin ailelerinin de destek verdiği eylem sloganlarla sona erdi.