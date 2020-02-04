Üretimi durduran Temsa hakkında hileli iflas iddiası

Şirkete yönelik haciz işlemlerini bahane ederek önce üretimi durduran ardından geçici konkordato ilan eden Temsa'nın hileli iflas bildiriminde bulunduğu iddia edildi.

Konkordato sürecinin devam ettiği Temsa'ya dair Sabancı Holding yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan ve tedarikçi bir firmanın avukatı olan Leman Türkmenoğlu, Adana'da işçilerle bir araya gelerek Temsa'yla ilgili süren davaya dair bilgi verdi.

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nda yapılması planlanan ancak sendika yöneticilerinin izin vermemesi nedeniyle Seyhan Nehri kenarındaki bir kafede düzenlenen toplantıda işçilerle bir araya gelen Türkmenoğlu, hileli iflas sürecini şöyle anlattı:

"Aslında gerçek anlamda baktığımızda Temsa, batık ve battığından dolayı üretimi durdurulan bir firma değil. Temsa batmadı, borca batık değil. Olan, Temsa'nın kasaları şu anda boş. Bu neden oluyor? Geçtiğimiz bir yıllık süreçte bir kısım operasyonlar yapılmış.

Temsa Ulaşım isminde bir firma var. Temsa Ulaşım'ın, içinde iki tane ortağı var: Biri Temsa İş, biri Temsa Motorlu. Temsa İş ve Temsa Motorlu'yu Temsa Ulaşım'dan ayırıyorlar. Ayırdıkları şirkete kendileri de hissedar oluyor. Bu iki şirketi Temsa Ulaşım'dan ayırdıktan sonra, değerini düşürmek için hisselerini düşürmek için sermaye azaltımına gidiyorlar.

Yine o süreçte bankalardan yoğun miktarda teminat mektupları ve krediler alıyorlar. Bu kredilerden bir tanesinin satışı 30 Mayıs'ta gerçekleşti. 27 Mayıs'ta bir bankadan 37 milyon TL kredi alıyorlar. Satıştan iki gün önce de bankadan 5 milyon Avro teminat mektubu alınıyor. Yine Mart'ın başından Mayıs'ın sonuna kadar gelen süreçte 70 milyon Avro'luk bir teminat mektubu daha alınıyor. Bunların hepsi Temsa Ulaşım'ın kasasına giriyor. O arada ayrıştırılan iki şirketteki hissedarlar Exsa Export'a satış yapıyorlar. Exsa Eksport da Hacı Ömer Sabancı Holding'in."

'İŞÇİ ÇIKARAN FİRMA, FRANSA'DA ŞİRKET KURUYOR'

"Exsa Eksport, İş ve Motorlu'nun hisse bedellerine karşılık olmak üzere Temsa Ulaşım'a ödeme yapıyor. Şirket satılmış olduğu için yeni gelen para satın alan kişiye kâr payı olarak ödeniyor.

Haziran - Temmuz döneminde işçi çıkarma operasyonları başlıyor. Eylül ayında firmayı satın alan ve yabancı yatırımcı zannedilen kişi Fransa'da Temsa'yı kuruyor. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ABD'de Temsa Amerika kuruluyor. İngiltere'de, Almanya'da, Mısır'da ve en önemlisi Fransa'da Temsa kuruluyor. İşçi çıkaran firma gidip Fransa'da şirket kuruyor. Sen bu şirketleri hangi parayla kuruyorsun?

Son bir yılda yapılan operasyonlara baktığımız zaman şirketlerin düzenli olarak birbirinden ayrıştırılarak, bölüştürülerek Temsa Ulaşım'ın değerinin düşürülmesi, krediler yoluyla borçlandırılması, ardından yabancı yatırımcı denilen ama Türk olan bir kişiye satılması ve bu kişinin kendi cebinden para ödemek yerine Temsa Ulaşım'ın parasıyla Temsa'nın hisse senetlerini satın alması, sonrasında üretimi durdurmuş olması şeklindeki bir pozisyonu görünce burada bir servet transferi söz konusu olduğunu gördüm."

Türkmenoğlu, Temsa'yla ilgili konkordato sürecine dair 11 Mart'ta bir dava olacağını ve Temsa'nın bu tarihe kadar üretime başlamak zorunda olduğunu söyleyerek, işçileri davaya sahip çıkmaya ve üretimin devam etmesi mücadele etmeye çağırdı.