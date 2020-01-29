Ünlü Sanasaryan Han bugün ihaleye çıkıyor

İstanbul'un tarihi hanlarından olan Eminönü'ndeki Sanasaryan Han bugün ihaleye çıkıyor.

İstanbul'un en önemli tarihi hanlarından olan 1895'te Mıgırdiç Ağa Sanasaryan tarafından inşa edilen Eminönü'ndeki Sanasaryan Han bugün ihaleye çıkıyor. Han uzun yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmıştı. Türkiye tarihine damga vurmuş bir çok aydın, sanatçı ve siyasetçi anılarında bu binada yaşadıklarını anlatmıştı. Deniz Gezmiş, Nâzım Hikmet, Vedat Türkali, Ece Ayhan, Aziz Nesin, Attila İlhan, Mihri Belli, Dr. Hayk Açıkgöz, Vartan İhmalyan, Ahmet Arif ve Ruhi Su birçok kişinin yolu buraya düştü.