Ünlü İtalyan markası Versace, Beylikdüzü'ndeki taklitçiden 9 milyon lira alacak

Dünyaca ünlü lüks İtalyan markası Versace, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan taklit ürünlerin merdiven altı imalatını yapan firmaya açtığı davayı kazandı ancak 9 milyon lirayı bulan alacağı tahsil edemedi.

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre lüks tüketim markası Versace'nin ürünlerinin taklitlerini satan Bosca Fashion Group adlı firmaya açılan davada davalı firmanın 20 bin TL manevi, 5 milyon 725 bin TL de maddi tazminat ödemesine karar verildi.

Gianni Versace S. P. A.’nın İstanbul’daki avukatları 3 yıl önce İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir adreste Versace markası kullanılarak üretim yaptırıldığı ihbarının ardından harekete geçti. Bosca Fashion Group’a ait depoda yapılan tespit sonrası tazminat talebi ile dava açıldı.

Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Versace’nin avukatları, "marka haklarına tecavüz edildiğini", davalı tarafın haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü. Davalı adına yapılan savunmada ise, benzerlik iddiasının gerçeğini yansıtmadığı belirtilerek, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme, davalı firmanın 20 bin TL manevi, 5 milyon 725 bin TL de maddi tazminat ödemesine karar verdi. Versace’nin avukatları bu kararı işleme koydu. Faizi ile birlikte toplam 8 milyon 857 bin TL olarak yapılan icra takibi ilk olarak Bosca Fashion’a gönderildi.

Versace’nin avukatları, borçlu şirketin iş yaptığı çok sayıda e-ticaret sitesi ve bankalara da haciz yazıları gönderdi. Gönderilen haciz ihbarnamelerinde özetle, “Bosca Fashion’dan alacaklıyız. Eğer bu şirketin sizde malı veya parası varsa ödemeyi bize yapın” denildi. Haciz ihbarnamesi alan bir banka ile büyük bir e-ticaret sitesi, icra müdürlüğüne yanıt verdi. Gönderilen yanıtlarda, borçlu şirketin kendilerinde herhangi bir parasının olmadığı bildirildi.

