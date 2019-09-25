Üniversitelerde seksen bin kontenjan boş kaldı

YÖK’ün açıkladığı verilere göre, ek yerleştirmeler sonucu üniversitelerdeki 37.838 lisans, 42.797 ön lisans olmak üzere toplam 80.635 kontenjan boş kaldı.

Kayıtlı işsizlik üniversite mezunlarında iki katına çıkarken, bir yandan üniversitelerin kontenjanları da boş kalmaya devam ediyor.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da üniversitelerdeki boş kalan kontenjanları Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması istemi ile soru önergesi veren Topal, “Eğitim maliyetinin sadece ekonomik değerlerle ölçülemeyeceği sosyal ve psikolojik birçok maliyetinin de olduğu göz önüne alındığında eğitim planlamasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi.

'80.635 KONTENJAN BOŞ KALMIŞTIR'

Binlerce boş kontenjan olduğunu hatırlatan Topal şunları söyledi:

"2019 yılı YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YÖK’ün verilerine göre ek yerleştirmeler sonucu 37.838 Lisans, 42.797 ön lisans olmak üzere toplam 80.635 kontenjan boş kalmıştır. Önceki yıllara göre boş kontenjan sayısında azalma görülse dahi, boş kalan kontenjan sayısı ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında ciddi bir rakam oluşturmaktadır."

CHP'li Topal'ın soru önergesinde şunlara yer verildi:

"Boş kontenjan sayıları dikkate alındığında ilk 3 sırada hangi üniversiteler bulunmaktadır?

Boş kontenjanlara bakıldığında en çok hangi meslek alanlarında boşluk var, bu bölümlerin tercih edilmemeleri konusunda bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır? Sonuçları nedir?

En çok boş kalan bölüm hangisidir? Bu bölüm hangi üniversitemize bağlıdır?

Boş kalan bir kişilik kontenjanın üniversiteye yaklaşık maliyeti nedir? Ülke ekonomisini düşündüğümüzde bu maliyet ne kadar bir ekonomik değer oluşturmaktadır?

YÖK veya bakanlığınız, kontenjanların boş kalmaması konusunda bir eğitim planlaması yapmakta mıdır? Bu planlamada hangi bölümlerin kontenjanı yeniden ele alınacak? Örneğin Türkiye’de toplam İşletme ve İktisat bölümü kontenjanı ne kadardır, şu anda bu kontenjanların ne kadarı boştur? Önümüzdeki dönemde kurulacak yeni üniversitelere İktisat veya İşletme bölümleri açılmasına izin verilecek mi?

Eğitim-istihdam ilişkisi göz önüne alındığında, en çok hangi bölümleri bitirenler iş bulabilmektedir? İş alanı açısından en dezavantajlı meslek gurubu hangisidir? Bu alanda bakanlık kapsamlı bir çalışma yapmakta mıdır?

Ön lisans bölümleri göz önüne alındığında birçoğunun DGS sınavlarına girdiği bilinmektedir. Son 3 yılda DGS sınavı ile Lisans eğitimine başlayan öğrenci sayısı ne kadardır? Ön Lisans bölümleri mesleki eğitim ihtiyacını karşılamada ne kadar bir açığı kapatmaktadır? Ön Lisans konusunda YÖK veya Bakanlık yeni bir planlama yapacak mı? Özellikle vakıf üniversitelerinde yeni ön lisans bölümlerinin açılmasına izin verilecek mi?"