Üniversitelerde internet kesintisi: Ulusal Akademik Ağ çöktü

TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin internet sitesine girilemiyor. Birçok üniversitede internete erişim kesildi.
Salı, 12 Kasım 2019 16:09

TÜBİTAK’a bağlı hizmet veren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde yaşanan sorun nedeniyle birçok üniversitenin internete erişimi kesildi.

İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle birçok üniversitede internet erişiminin kesildiği belirtildi.

Açıklamada ”Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir” denildi.

Öte yandan TÜBİTAK’ın Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin https://ulakbim.tubitak.gov.tr adresine de erişilemiyor.