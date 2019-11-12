Üniversitelerde internet kesintisi: Ulusal Akademik Ağ çöktü

TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin internet sitesine girilemiyor. Birçok üniversitede internete erişim kesildi.

TÜBİTAK’a bağlı hizmet veren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde yaşanan sorun nedeniyle birçok üniversitenin internete erişimi kesildi.

İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle birçok üniversitede internet erişiminin kesildiği belirtildi.

Açıklamada ”Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir” denildi.

Duyuru: Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ’ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir.

Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir. — İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) November 12, 2019

Öte yandan TÜBİTAK’ın Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin https://ulakbim.tubitak.gov.tr adresine de erişilemiyor.