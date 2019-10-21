Üniversite kantininde AKP toplantısına tepki

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kantini AKP’nin üniversite yapılanması ÜniAk’ın toplantısına tahsis edildi. Duruma tepki gösteren öğrenciler boykot başlattı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kantininde perşembe günü toplantı düzenleyen AKP'nin üniversite yapılanması ÜniAk fakülte öğrencilerinden büyük tepki topladı.

Öğrenciler bugün saat 11'de kantinde bir araya gelerek boykot başlattı. Boykota fakültenin öğretim görevlileri de katıldı.

‘REKTÖRÜN HABERİ YOKTU’

Yoğun ilgi toplayan boykotta öğrenci temsilcilerinin konuşmalarının ardından konuşan bir öğretim görevlisi, rektörün ÜniAk toplantısından haberdar olmadığını, en kısa zamanda bu konuyla ilgili soruşturma açacaklarını belirttiğini söyledi.

ÜniAk toplantısı hakkında gerekli yaptırım uygulanmadıkça boykotun süresini uzatacağını bildiren öğrenci temsilcileri, öğrencilere ücretsiz olarak çay servisi yaptı. Boykotun 1 hafta boyunca fakülte kantininde süreceği belirtiliyor.