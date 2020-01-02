Üniversite hazırlığına harcanan para iki katına çıktı: 3,5 milyar lira!

Dershanelerin kapanmasına rağmen 2018 yılında üniversite hazırlığına 3 milyar 414 milyon TL harcandı.

Dershanelerin kapanmasının üzerinden 6 yıl geçerken, üniversite hazırlığına harcanan para katlanmaya devam ediyor.

TÜİK’in 2018 yılı eğitim harcama istatistiklerine göre üniversite hazırlığı için toplam 3 milyar 414 milyon 426 bin 456 harcama yapıldı. Bu sayı 2017 yılında harcanan 2 milyar 231 milyon 41 bin 512 TL’ydi. Üniversite hazırlığına yapılan harcamadaki artış yüzde 50’ye yaklaştı.

YOKSULLAR DEĞİL, ZENGİNLER...

BirGün'ün haberine göre, en yoksul kesim 2018 yılında üniversite hazırlığına toplam 322 milyon 602 bin 480 TL ayırdı. Bu kesim üniversite öncesine en az harcama yapan kesim oldu. En yoksul ikinci kesim ise 757 milyon 862 bin 844 TL harcama yaptı.

Orta gelir grubu 560 milyon 810 bin 16 TL harcadı.

En zengin ikinci kesim ise üniversite hazırlığına en çok harcama yapan kesim oldu. Bu kesim toplam 892 milyon 378 bin 716 TL harcadı. 2017 yılında 343 milyon 641 bin 144 TL ayıran bu kesimin 2018’de yaptığı harcama yüzde 159’luk bir artış yaşadı. En zengin yüzde 20’lik kesim ise 2018 yılında üniversite hazırlığına 880 milyon 772 bin 400 TL ayırdı.