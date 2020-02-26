Ünal Aysal'ın firması hakkında iflas kararı

Ünal Aysal’ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Ünal Aysal’ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Bankalar Yeni Elektrik’in 560 milyon dolar tutarında kredi borcunu yeniden yapılandırmasını reddetti. Mahkeme ise bu gelişme üzerine 865 megawatt (MW) kurulu güçte doğalgaz çevrim santrali işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulması kararını verdi.

Yeni Elektrik’in %60’ına sahip olan Unit Group tarafından Reuters’e yapılan açıklamada mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından temyiz için bir üst mahkemeye başvurulacağı ifade edildi.

Yeni Elektrik’te İtalyan Ansaldo Energia’nın %40 payı bulunuyor. Yeni Elektrik borçlarını refinanse etmek için Ağustos 2017’de anlaşma yapmıştı.

Açıklamada şu ifade yer aldı: