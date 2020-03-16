Umreden gelenler yurdun dört bir yanına dağıtılıyor

Umreden dönen yüzlerce kişi ülkenin çeşitli noktalarında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Umreden dönen 315 kişi, yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Kayseri’ye gönderilerek gözlem altına alındı.

Ekibin Konya’ya iniş yaptıktan sonra Kayseri'ye götürüldüğü söylenirken, havaalanında sağlık kontrolünden geçirildikleri de iddia edildi. Umrecilerin "karantina" için boşaltılan Hunat Hatun Kız Yurdu'na sevk edildiği öğrenildi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na da 180 kişi iniş yaptı. Umreciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.