Umreden gelenler için yurttan atılan öğrenciler konuştu: Cebimizde 5 lirayla dışarı çıkarıldık

Umreden dönenler için sabaha karşı yurtlarından atılan öğrenciler soL'a konuştu. Bakan ve vali 'öğrencileri mağdur etmedik' dese de, yurtta kalanlar eşyalarını bile alamadan dışarı çıkarıldıklarını, bazı öğrencilerin memleketlerine dönecek paraları bile olmadığını söylüyor.

Ankara'da sabaha karşı umreden gelenlerin yerleştirilmesi nedeniyle apar topar yurtlardan atılan öğrenciler anonsla dışarı çıkartıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den yapılan açıklamada "yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denilse de durum pek öyle değil.

'ZORLUK ÇIKARMAYIN DEDİLER'

soL'un boşaltılan yurtlardan bir olan ve normalde yaklaşık 2 bin kişinin barındığı KYK'ya bağlı Şehit Özel Harekatçılar Kız Öğrenci Yurdu'ndan görüştüğü bir öğrenci yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 3'ü biraz geçiyordu, anons yapıldı. Çoğu kişi uyuduğu için anonsu duymadı bile. Benim gibi bazıları ise uyanıp ne olduğunu anlamaya çalıştı. Anonsta yurdun müdürü 'Yurdumuza Suudi Arabistan'dan gelenler yerleşecek, 1 saat içinde tüm öğrenciler eşyalarını toplasın ve hazır şekilde beklesinler. Bu acil bir durumdur' gibi şeyler söylendi. Bize özel olarak hiçbir açıklama yapılmadı ilk etapta. Bir 15 20 dk sonrasında yeni bir anons yapıldı ve 'Bize zorluk çıkarmayın' dendi."

'ANONSU DUYMAYANLAR VARDI'

"Önce 1 saate çıkın dendi ancak daha sonra muhtemelen bunun olamayacağını düşünerek biraz daha izin vermişler. Ben hemen çıktım dışarı. Çıktığımda pek kimse yoktu. Güvenliklere ne olduğunu, ne yapacağımızı sordum, onlar da bir şey bilmiyordu. Ben kendi imkanlarımla gittim yurdun önünde ancak bazı arkadaşlarımdan daha sonra otobüs geldiğini öğrendim. Çok sinir bozucu bir durumdu. Yurttaki bazı arkadaşlarımı aradım, aralarında daha uyanmamış olanlar bile vardı. Anonsu duymamışlardı."

'EŞYALARIMIZIN HEPSİNİ ALAMADIK, YAKILACAĞI SÖYLENTİSİ DOLAŞIYOR'

"Ben önceden hazırlıklı olmama, sabah zaten gidecek olmama rağmen tüm eşyalarımı alamadım. İnsanlar pek çok şeyini bırakmak zorunda kaldı. Bazılarının dolapları bile açık kaldı. Bugün 2 arkadaşım eşyalarını almak için yurda girmek istediler. Onları içeri almışlar. Öğrenciler yurtta umreden gelenlerle de denk gelmişler. Ayrıca bazı söylentiler var, eşyalarımızın yakılacağını duyduk. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hepimiz zaten zor durumda olduğumuz için o yurtlarda kalıyoruz. Benim tekrar kışlık alacak param yok ne yazık ki. Bazılarının elektronik eşyaları bile kaldıysa sözde parasını vereceklermiş. Böyle yapılacaksa da verileceğine inanmıyoruz."

'BAZI ÖĞRENCİLER CEBİNDEKİ 5 LİRAYLA APAR TOPAR DIŞARI ÇIKARILDI'

"Yurtta ağırlıklı olarak Gazi ve Ankara Üniversitesi'nden öğrenciler kalıyordu. Otogardaki yoğunluk nedeniyle hemen yurtları terk etmek istemedik çünkü sağlığımızı tehlikeye atmak istemedik. Üstelik resmi olarak henüz tatil başlamadı bile. Cuma günü derse giren pek çok kişi oldu. Bizler zaten devlet yurdunda mecburen kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın cebinde 5 lira vardı. Bu insanların apar topar dışarı çıkıp gitmesini bekliyorlar. Yurtların dezenfekte edileceğini söylüyorlar. Orada yapılan günlük temizliği de biliyoruz. Açıkçası hiç güvenmiyorum yapılacak temizliğe. Oraya nasıl geri döneriz bilmiyorum. Psikolojik olarak da berbat durumdayız."