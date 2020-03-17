'Umreden gelen 17 vekil karantinaya alınmadı' iddiasına ilişkin açıklama geldi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, umreye giden vekiller 'VIP'ten çıktı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, umreye giden vekillere ilişkin gündeme gelen "17 vekil VIP'ten çıktı" iddiasına ilişkin, "Mart ayı başından beri umreye giden vekilimiz olmadı" açıklamasında bulundu.

Şentop, yurt dışına giden vekillerin 14 gün kuralına da uyduklarını söyledi.

Şentop, "1 Mart'ta itibaren yurt dışından 31 vekilimiz geldi. Yurt dışından gelen vekillerimiz kendilerini izole etti" dedi.

Meclisin tatil edilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin de konuşan Şentop, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.