Umreden dönenlerin kaldığı yurdun güvenlik amiri koronavirüse yakalandı

Umreden dönenlerin kaldığı karantina yurdunda görev yapan güvenlik amirinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konya'da, umreden dönenlerin kaldığı karantina yurdunda görev yapan güvenlik amirinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya'da umreden dönenlerin kaldığı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli Güvenlik Amiri Ramazan Öney koronavirüse yakalandı.

Öney'in yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öney, hastanede gözlem altına alındı.

KARANTİNADAN KAÇMAYA ÇALIŞAN UMRECİLER

Umreden dönenler 15 Mart tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya’da iki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınmıştı. Konya'da bir yurtta karantinadan kaçmaya çalışan umrecilerin kapıları zorladığı görüntüler basına yansımıştı.

Ortadoğu gazetesi kaçmaya çalışan umrecilerden birinin polis tarafından son anda yakalandığını, konuya ilişkin açıklama yapan Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın umreden gelen bir kişinin kaçmaya çalışırken polis memurunun yüzüne tükürdüğünü ve "Ben hastaysam sende hasta ol" dediğini duyurmuştu.

Karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.

