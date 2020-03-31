Uluyan MHP'li vekilden Erdoğan'a: Sayın genel başkanımız

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli yardımlaşma kampanyası başlattığını açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Enginyurt, AKP lideri Tayyip Erdoğan'dan 'Genel Başkanımız' ifadeleriyle bahsetti.

Cemal Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız @RTErdogan beyefendinin başlattığı kampanya, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına söz verdiğim 20 bin lirayla katılıyorum. VAROLASIN CUMHURBAŞKANIM. HAYDİ TÜRKİYE.. BİZ BİZE YETERİZ."

Enginyurt, "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek, gittiği Kazakistan'ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları'nda uluyarak çektiği videoyla gündeme gelmişti.