Uluslararası uçuşlarda gelen tüm yolcular termal kamerayla taranacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek" dedi.
Ankara'da Bilim Kurulu toplantısında yeni koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca şunları kaydetti:
''Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek. 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı. Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz."