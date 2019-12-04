Uludağ'da kayıp dağcıları arayan AKUT ekibiyle telsiz irtibatı kesildi

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarını sürdüren 4 kişilik AKUT ekibiyle de telsiz irtibatı kesildi.

Uludağ’da zirveye çıkmaya çalışırken kaybolan Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcıyı arama çalışmalarını sürdüren ekipten de haber alınamıyor.

Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildiği öğrenildi.

Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ''Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz" demişti.