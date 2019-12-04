Uludağ'da kayıp dağcıları arayan AKUT ekibi bölgede mahsur kaldı

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarını sürdüren 4 kişilik AKUT ekibi bölgede mahsur kaldı. AKUT İstanbul Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Arkadaşlarımız kaybolmadı. Alanda dün geceden bu yana mahsur kaldılar. Zor bir bölgedeler' denildi.

Uludağ’da zirveye çıkmaya çalışırken kaybolan Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcıyı arama çalışmalarını sürdüren ekip mahsur kaldı.

Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildiği söylenirken, AKUT Bursa İl Temsilcisi Abdullah Nişancıoğlu, kaybolma yada mahsur kalma olayının olmadığını belirtti.

Nişancıoğlu şunları söyledi:

"Bir arkadaşımız dün gece vadi araması sırasında dereye düştü. Kıyafetleri ıslandığı için hipotermiye karşı o bölgeye yeni arkadaşları sevkettik kıyafetleri kurutuldu. Her şey stabil, vadinin içerisinde 4 kişi var. Arkadaşlarla görsel irtibatımız var. Arkadaşlar 3 gündür arazide aralıksız arama yapıyorlar. Yorulmuş olabilirler diye halat ve sistem kuruyoruz. Vadinin içerisinden arkadaşları alacağız. Arkadaşların gittiği güzergahı tamamlamaları zaman alacağı için iple arkadaşlarımızı vadiden alacağız. Herhangi kaybolma ve hipotermi riski yok. Yorulmuş olabilirler. Dinlenmek isteyebilirler."

AKUT’un İstanbul’daki merkezinden yapılan açıklamada ise kaybolma olayının olmadığı ancak zor bir bölgede 4 AKUT elemanın dün geceden bu yana mahsur kaldıkları belirtildi. Öte yandan JAK, AFAD ve AKUT ekiplerinin zorlu bölgede mahsur kalan 4 kişinin yanına ulaştığı en kısa sürede tahliyelerinin gerçekleştirileceği söylendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ''Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz" demişti.