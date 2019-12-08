Uludağ’da kaybolan dağcıların izine rastlandı

Uludağ'da, geçtiğimiz pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarını sürdüren ekip, bölgede dağcıların ilk izine rastladı.

Uludağ’da geçtiğimiz pazar akşamı zirveye çıkarken sisin bastırmasıyla kaybolan dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont bulduğu öğrenildi. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Arama çalışmalarının yedinci gününde ilk defa iki dağcıdan iz bulunmasının ardından ekiplerin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdiği belirtildi.

Daha önce arama çalışmalarını sürdüren 4 kişilik AKUT ekibinin de bölgede mahsur kaldığı duyurulmuştu.