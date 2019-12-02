Uludağ’da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sürüyor

Uludağ’da dün akşam saatlerinde kaybolan dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarında ayak izlerine rastlandığı ve telefon sinyallerinin değiştiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Uludağ’da dün akşam saatlerinde kaybolan dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarında umut verici bir gelişme yaşandı.

Arama çalışmalarında ayak izlerine rastlandığı ve telefon sinyallerinin değiştiğinin tespit edildiği öğrenildi. Ancak Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, bölgede 50 metre aralıklarla iki ayak izine rastlanıldığını ama bu izlerin dağcılara ait olduğu konusunda net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Telefon sinyallerinin ne zaman değiştiğine dair de kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ekipler havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK timleri tarafından yapılan araştırmada kayıp dağcılara ait aracın Uludağ 1. Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Uludağ göller bölgesinde bügün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir.”

