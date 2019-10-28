Ülkü Ocakları Bursa'da öğretmene saldırdı

Bursa Ülkü Ocakları'nın okullara kitap dağıtmakta olduğunu duyuran ve eleştiren Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona'ya yapılan saldırı dün yapılan basın açıklaması ile protesto edildi

Bursa'da Ülkü Ocakları tarafından basılan Çocuklar İçin Dede Korkut kitabının bazı okullarda öğrencilere dağıtılması üzerine konu sendikaların da gündemine girmişti.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona basılan Dede Korkut kitabının "Ülkü Ocakları logosu ile dağıtılmasının propaganda amacı taşıdığını ve MTTB'nin de 8. sınıf öğrencilere motivasyon toplantıları adı altında kendi propagandasını yaptığını" söylemişti.

İdarenin bu süreci görmezden geldiğini iddia etmişti.

Kısa süre sonra Ülkü Ocakları'ndan geldiğini söyleyen üç kişi Özkan Rona'ya saldırıp darp etmişti.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Saldırıyı protesto için Şehreküstü Meydanı'nda buluşan Eğitim İş Sendikası basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, saldırının siyasi nedenlerle yapıldığının gizlenmediğine işaret etti.

Konuşmasında "belediye otoparkındaki güvenlik kamerası kayıtlarının silinmesinden endişeli olduklarını" vurguladı.

Ardından söz alan saldırıya uğrayan Özkan Rona ise mücadelelerinin çocuklar nitelikli, parasız ve bilimsel eğitime kavuşana kadar süreceğini söyleyerek bu türden baskılara boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANINA DA SALDIRI

Rona'ya yapılan saldırının dışında bir saldırı da Türk Eğitim Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz'e yapıldı.

Görüşmek için Ülkü Ocakları'na çağrılan Öksüz burada görevinden istifa etmesi için yapılan baskıya itiraz ettiği için 7-8 kişinin saldırısına uğradığını söyleyerek darp raporu aldı.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı olarak yeni atanan görüşmeye çağrıldığını ancak sonucun saldırı olduğunu söyleyen Öksüz meşru yollardan seçildiği görevine devam edeceğini vurguladı.

