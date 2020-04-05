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Ülkede son 24 saatte 3 bin 135 vaka, 73 ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkede son 24 saatte 3 bin 135 vaka, 73 ölüm gerçekleşti.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 05 Nisan 2020 20:02
Ülkede Covid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 3 bin 135 artarak 27 bin 69'a ulaştı.
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