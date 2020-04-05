Ülkede son 24 saatte 3 bin 135 vaka, 73 ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkede son 24 saatte 3 bin 135 vaka, 73 ölüm gerçekleşti.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 05 Nisan 2020 20:02

Ülkede Covid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 3 bin 135 artarak 27 bin 69'a ulaştı.