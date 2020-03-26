Ulaştırma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' yanıtı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kanal İstanbul için bugün yapılan ihalenin 'önceden belirlenmiş bir sürecin parçası' olduğu belirtilerek eleştirenlerin 'proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık' yaptığı ileri sürüldü.

Kanal İstanbul projesi için bugün ilk ihalenin yapılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na yanıt geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir" dedi.

Açıklamada "Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar vermektedir" denildi.

