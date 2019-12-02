Ulaştırma Bakanlığı TAV'a kâr kaybı ödeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı hizmete açıldığı için sözleşme süresi bitmeden kapatılan Atatürk Havalimanı dolayısıyla TAV’a 'yabancı ortağı bulunduğu' gerekçesiyle kâr kaybının ödeneceğini bildirdi.

6 Nisan 2019’da Atatürk Havalimanı’nın uçuşlara tamamen kapatılmasına karşın Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile TAV Havalimanları Holding arasında yapılan sözleşme 3 Ocak 2021’e kadar sürecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin TAV’a ödenecek kâr payı ile ilgili soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’nin hisselerinin yüzde 44’ünün yabancı ortağı olmasının dikkate alınarak, yeni havalimanının hizmete girmesi nedeniyle şirketin olası kâr kayıplarının ödeneceğinin bildirildiği yer aldı.

Yanıtta, “Çalışmalar devam etmekte olup bugün için ödenen tutar bulunmamaktadır” denildi.

Kapatılan Atatürk Havalimanı için DHMİ bütçesinden 2017 yılı için 115.000, 2018 yılı için 129.000, 2019 yılı için 1.890.136.000, 2020 yılı için 2.015.140.000, 2021 yılı için 161.000 TL ödenek ayrılmıştı.

2019 ve 2020 yılları için ise ayrılan ödenek "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” başlığı altında toplam 3 milyar 905 milyon 276 bin TL olarak açıklanmıştı.