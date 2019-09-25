Ulaştırma Bakanlığı posta borcunu bile ödeyemiyor

Ölümlü tren kazaları ile sık sık gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 47 milyar TL’lik ödeneğine karşın 413 milyonluk “posta ücretini” ödeyecek para bulamadığı ortaya çıktı.

2018 Sayıştay raporunda Ulaştırma Bakanlığı'nın borçları olduğu ortaya çıktı.

Birçok ölümlü tren kazası ve teknik aksaklıklarla gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu, Bakanlıkta birçok konuda teknik aksaklık yaşandığını ve kurumun yüksek ödeneğine karşın borçlarını ödeyemediğini ortaya koydu.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre son yıllarda Çorlu, Pamukova ve Ankara başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan ölümlü kazalar ile gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ekonomik olarak da “batakta” olduğu ortaya çıktı. Sayıştay denetçilerinin bu yönde yaptığı en önemli tespit, “PTT’ye olan borç” oldu. Rapora göre, Bakanlığın posta hizmetlerinden ötürü PTT’ye tam 413 milyon 57 bin TL borcu bulunuyor. Bakanlık yetkilileri ise 47 milyar TL’lik ödeneğe karşın, borcun “yeterli ödenek olmadığı için” ödenemediğini öne sürdü.