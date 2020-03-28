Ulaştırma Bakanı'nın görevine son verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verildi, yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Bakanın görevden alınma nedeninin, salgın döneminde yapılan zamansız ihaleler olabileceği düşünülüyor.

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan 108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verildi, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Bakanlığın, iki gün önce, Kanal İstanbul kapsamında iki tarihi köprünün taşınması projesi ihalesini gerçekleştirmesi çokça eleştirilmiş, ihale komisyonunun maskelerle görev yaptığı fotoğrafları basına yansımıştı. Dün ise Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında bir başka ihale ilanı daha yayımlanmıştı.

Bakanın görevden alınma nedeninin, salgın döneminde yapılan zamansız ihaleler olabileceği düşünülüyor.

Yeni Bakan Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı kökenli. İlk olarak 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde göreve başladı. İETT’de mühendis ve yönetici görevlerde bulunduktan sonra 2009 yılında bu birime müdür olarak atandı. Temmuz 2016’da TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Nisan 2018’den beri İBB Ulaşım Çevre ve Teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürütüyordu.