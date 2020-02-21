Ukraynalı bir grup, Çin'den gelen Ukraynalıları şehre almamak için barikat kurdu

Ukrayna'da, Covid-19 salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden ülkeye getirilenler barikat kurularak kene alınmak istemedi. Hastalık taşımayan 77 kişinin askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.

Çin’in Vuhan kentinden Covid-19 (yeni koronavirüs) salgını nedeniyle tahliye edilen 48’i Ukrayna, 29’ü farklı ülkelerin vatandaşı olan 77 kişi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi.

Gelenleri şehre almak istemeyen bir grup Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurdu. Lastik ve tahta yaktı. Çıkan olaylarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı.





Vuhan'dan dün kalkan ve Kazakistan aktarmalı olarak Ukrayna'ya gelen uçağın yakıt ikmali için Kiev'e indiği ve Harkiv kentine doğru yola çıkacağı belirtilirken, Covid-19 taşımadıkları belirlenen 77 kişinin, 14 gün boyunca önlem olarak Poltova ilinde bir askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz" dedi.