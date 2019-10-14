Ukrayna, Türkiye’ye nota verdi!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Duma Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türkiye’ye protesto notası yolladığı ve Türk Büyükelçiyi çağırdığı öğrenildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türkiye’ye protesto notası yolladı ve Türk Büyükelçiyi çağırdı.

Ukrayna'nın Türk Büyükelçi'yi çağırarak nota verdiği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması ile de duyuruldu.

Ukrayna açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında yasadışı olarak seçilen politikacılarla görüşmesi endişe uyandırıyor. Ukrayna söz konusu görüşme ile ilgili Türkiye'ye itiraz notasını gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı” denildi.