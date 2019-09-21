Ukrayna ile Türkiye arasında 'havacılık' anlaşması

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile Süleyman Soylu, havacılık alanında işbirliğini arttırmak konusunda anlaştıkları açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, İstanbul’da görüştüğü Süleyman Soylu ile havacılık alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını duyurdu.

​Sputnik'te yer alan habere göre, “Türkiye tarafı İstanbul’daki Teknofest’te sergilenen AN-178 uçağımızla ilgilendi” açıklamasını yapan Avakov, Soylu’yu Ukrayna İçişleri Bakanlığı tatbikatlarına katılması için davet ettiğini de belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan da Teknofest için İstanbul’a gelen Avakov ile Soylu arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildiği açıklaması gelmişti.