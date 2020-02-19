UKOME'nin yapısı değiştirildi: İBB çoğunluk değil

İBB'nin yönettiği UKOME'nin yapısı bugün yayınlanan yönetmelikle değiştirildi. Yeni yönetmelikte, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapıldı. Üye sayısı hükümet lehine değişirken, İmamoğlu konuyla ilgili Danıştay'a gideceklerini söyledi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) üye sayısı artırıldı. Ayrıca yeni yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapıldı.

"Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki 'Milli Savunma Bakanlığı' ibaresinden sonra gelmek üzere, 'Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer' ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki 'Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü' ibaresinden sonra gelmek üzere ve 'TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer' ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki 'Karayolu' ibaresi 'Ulaştırma Hizmetleri' şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir."

'ÜYE SAYISI HÜKÜMET LEHİNE ARTTI'

UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10’u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 bakanlık daha kurum bünyesine dahil edilerek üye sayısı hükümet lehine 27’ye çıkarıldı.

Yeni UKOME Kurul teşekkülü;

11 Üye Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi,

16 Üye Diğer Kamu Kurum Kuruluşları Temsilcileri, (Demiryolu ağı olmayan illerde 14 Üye),

İlçe Belediyeleri.

CHP’Lİ BELEDİYELER DAVA AÇIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, UKOME’de yapılan üye sayısı değişikliğinin “yetki tırpanlama” anlamına geldiği ve üye sayısının AKP lehine değiştiği belirtildi. Başta İBB olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

CHP İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı yaptığı açıklamada, “Yeni bir engelleme çabası daha. İBB’nin yönettiği UKOME’nin yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. İBB artık UKOME’de çoğunluk değil azınlık. Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları da UKOME’nin üyesi haline geldi” dedi.

Yapılan bu değişikliğin İBB’nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de etkileyeceği iddia ediliyor.

İMAMOĞLU: HUKUK BUNU GERİ ÇEVİRECEKTİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sarıyer Belediyesi ziyareti sırasında UKOME ile ilgili düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürüyen hususlarla ilgili, İstanbul'daki ilgili kamu kurumlarının da masada olduğu ve orada ortak akılla bir sürecin kararının alınması; ama günün sonunda, İBB'nin neredeyse yüzde 99 oranında hizmet verdiği bir alanda, kararın netleşmesiyle ilgili yine, bir nevi iradenin İBB'de olmasıyla ilgili bir kurul tanımı vardı. Ama bugün gördüğümüz şey; 'Biz buraya, 3 tane daha bakanlıktan eleman yollayalım…' Birisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan -ne alakası varsa ulaşımla- birisi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan -onun da ne alakası varsa-… Yazık yani. Kurumlarımıza yazık. Böyle ısmarlama iş olur mu? Bunu kanun, bunu hukuk geri çevirecektir. Ben, inanıyorum."

'DANIŞTAY'A BAŞVURUYORUZ'

"Tabi ki hızlıca Danıştay'a başvurumuzu yapıyoruz, yürütmenin durdurulması istemiyle, bunun iptaliyle ilgili. Bununla ilgili Danıştay kararları var. Bununla ilgili geçmişte alınmış yargı kararları var. Ve kanuna aykırı. En tehlikeli iş; ama kişidir ama kurumdur, dilsiz şeytanı oynamaktır. Burada susan, en etkili olması gereken kurumlara da buradan sesleniyorum. Bu tavırlarıyla, bizim için, 'yok' hükmünde olmaya devam ediyorlar. Bir tanesi Marmara Belediyeler Birliği'dir, bir tanesi de en üst kurum, Türkiye Belediyeler Birliği'dir (TBB). Burada yapılan; yerel yönetimi, yerel yönetim iradesini ortadan kaldırmak. 'Her şeye Ankara'da biz karar verelim! Vay büyükşehirler nasıl gitti elimizden?' Yahu malınızı mı aldık?"

UKOME NEDİR?

UKOME, Büyükşehir Belediyesi Yasası'na dayanılarak büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan ulaşım ve trafiğin düzenlenmesi, yolcu taşıma ücretlerinin ve toplu taşıma araçlarının hat ve güzergahlarının belirlenmesinde kararlar alan birim.