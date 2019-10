'Uğur Derin Dondurucu'da da kayyum kaldırıldı

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 2 yıl önce kayyum atanan Uğur Soğutma'nın da içinde bulunduğu 22 şirket hakkındaki kayyum kararı kaldırıldı. TMSF tarafından el konulan 874 şirketten 343'ü de daha önce sahiplerine iade edilmişti. Son gelişme bazı cemaat mensuplarıyla iktidar arasında bir anlaşmanın varlığı olasılığını güçlendiriyor.

“FETÖ”ye yönelik soruşturmalar kapsamında 2 yıl önce kayyum atanan Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket hakkındaki kayyum kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ara kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak yönetilen 22 şirketin sahiplerine teslim edilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti kararını sözkonusu şirketlerde “FETÖ'ye ait para ya da bağlı şirket bulunmadığına kanaat getirmesi” üzerine verdiğini açıkladı. Kararla bu şirketlerde kayyum kaldırılacak ve TMSF'ye müzekkere gönderilerek şirketler sahiplerine teslim edilecek.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından "FETÖ/PDY" operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan ve Uğur Derin Dondurucu diye bilinen şirketin sahipleri Takmaklı kardeşler 30 Mart 2017’de serbest bırakılmıştı. Şirketin sahipleri Ali Takmaklı ve Mehmet Takmaklı hakkında adli kontrol kararı bulunuyordu.

Mahkemenin kayyumun kaldırılması karar verdiği şirketler şöyle:

"Ufuk Seracılık, Ufuk Fide Tohum ve Gıda Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Üstad Mad. Nak. İnş. Tarım Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti, Asa Akaryakıt Pet. Üroto Turiz. Teks. Sanayi İc. Dış Ltd. Şti., Nazilli Hamle İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Entegre Gıd. Tarım ve Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Motorlu Araçlar A.Ş., Uğur Global Endüstriyel Ürünler San. Ve Tic. A.Ş., UDS Soğutma Makineleri San ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Harfiyat Nak. İnş Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Uğur Soğutma Makinaları San Tic. Ltd. Şti.,Kuteks Medikal ve Kozmatik Teks. Tıbbi Sarf. Mal. San. Ve Tic. A.Ş. ,Olgun İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İhsan Pazarlama Sanayi ve Dış ticaret A.Ş., MMA Dış Tic. Ltd. Şti., Cihan Tuh. ve Konfeksiyon ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., İkbal İnşaat Taahhüt İhr. İth. San Tic. Ltd. Şti., Ar Pen Doğrama Sistem Pazar İnş. Taah. San Tic. Ltd. Şti.,Emek Sondaj Matkapları San ve Tic. Ltd. Şti., Aslar Ayakkabı Deri Kıl ve Pet. Ürün. Tur ve Nak. San. Ve Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.,Tasf. Hal. Nazilli Beyza Tekstil ve Gıda İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Nazilli Elif Optik Medikal Tıbbi Malzemeler İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti."

'BAZI FETÖ'CÜLERLE ANLAŞMA MI?

Şimdiye dek TMSF tarafından el koyulan 874 şirketten 343'ü kayyumlardan sahiplerine iade edilmişti.

Metastaz kitabı yazarlarından Barış Terkoğlu bu gelişmenin cemaatle iktidar arasında bir “yeni anlaşmaya” işaret edip etmediği yönündeki sorusuna “FETÖ'nün bütünüyle değil ama bazı FETÖ'cülerle anlaşma olduğuna eminim. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı bloku Nazilerin kökünü kazırken, sosyalizme karşı kimi eski Nazi artıklarını kullanmıştı. Eski FETÖ artıklarıyla bir tür anlaşma olduğu açık.”