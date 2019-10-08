Ufuk Uras partisinden istifa etti

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Ufuk Uras kurucusu olduğu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden istifa etti.

Eski İstanbul milletvekili Ufuk Uras, kurucusu olduğu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden (Yeşil Sol Parti) e-Devlet aracılığıyla istifa etti.

Ufuk Uras geçtiğimiz günlerde AKP’den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Uras 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’ne, 23 Haziran'da ise CHP'ye oy verdiğini açıklamıştı.

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, Ufuk Uras’ın son günlerde yaptığı açıklamaların kendi kişisel görüşleri olduğunu ve partiyi bağlamadığını duyurmuştu.

