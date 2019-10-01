Ufuk Uras, Davutoğlu’yla ’olası senaryolar’ı görüştüğünü duyurdu

Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu ile dün 3 saat süren ‘kapsamlı bir görüşme’ yaptığını duyurdu. Uras görüşmenin içeriğini ‘ülkenin durumu ve olası senaryolar’ diye açıkladı.

Eski milletvekili Ufuk Uras, AKP’den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla “ülkenin durumu ve olası senaryolar” üzerine yaklaşık 3 saat süren “kapsamlı bir görüşme” yaptığını duyurdu.

Uras sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. 3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. Sayın Davutoğlu'nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz” dedi.

Dün Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. — Ufuk Uras (@UfukUras) October 1, 2019

Uras Davutoğlu’nun kendisi için imzaladığı kitabın fotoğraflarını da mesajına ekledi.

3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. pic.twitter.com/mpBNkvgMn9 — Ufuk Uras (@UfukUras) October 1, 2019

Uras’ın daha önce Ali Babacan’ın kuracağı partiye katılacağı iddia edilmişti.

‘EN GENİŞ ZEMİN’

Görüşmeyle ilgili Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada Uras, Davutoğlu’nun AKP ile yaşadığı yol ayrımlarını konuştuklarını söyledi. Kendisinin Dışişleri Komisyonu’nda olduğu dönemden Davutoğlu ile bir hukukunun bulunduğunu belirten Uras, “50+1 parti devleti modeline karşı herkesin yan yana gelmesinin kıymetli olduğu" yorumunda bulundu. Uras, Davutoğlu’nun yeni partisinde "en geniş zeminde siyasi yapılanmaya gitmek istediğini" söyledi.