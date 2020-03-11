Üçüncü köprüye Çin kredisi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşasına yönelik Çinli bankalardan alınması planlanan 2,3 milyar dolarlık refinansman kredisi, Çinli yetkililerle yeni koronavirüs salgınından dolayı görüşmelerin aksaması nedeniyle askıya alındı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Çinli bankalardan alınması planlanan 2,3 milyar dolarlık refinansman kredisi yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türk ortak IC Yatırım Holding ve yüzde 51’lik hisseye sahip Çinli China Merchants Group ile Çinli bankalar arasındaki görüşmeler salgın nedeniyle aksadı.

Daha önce nisanda bitmesi öngörülen görüşmelerin, nisan sonrasına sarkabileceği öne sürüldü.

Çinli bankacılarla Yavuz Sultan Selim için kurulan konsorsiyum yetkililerin görüşmelerinin, iki ülke arasında koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelendiği, sadece online olarak görüşme yapılabildiği aktarıldı.