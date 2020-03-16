Üçü dışında tüm sinagoglar kapanıyor

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan yapılan açıklamada Çarşamba gününden itibaren üç sinagog dışındaki tüm sinagoglarda faaliyetlerin durdurulacağı belirtildi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Çarşamba gününden itibaren üç sinagog dışındaki tüm ibadethanelerde faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Buna göre, 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Ortaköy, Şişli ve Caddebostan dışında Türkiye’deki tüm sinagogların faaliyetleri durdurulacak.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ayrıca 60 yaş üzerindeki kişilerin sinagoglara gelmemelerini istedi.

Yapılan açıklamada, "Şimdilik açık olan 3 sinagogumuzda tefilalar, yahidlerimizin mecburi dini ihtiyaçlarını minimum seviyede karşılamak üzere, ilgili sinagog yönetimleri tarafından yalnızca bir minyan olarak düzenlenecektir” denildi.