Uçaklarda tespit edilen çatlakların ardından THY'den açıklama

ABD'li havacılık devi Boeing'in 737 Max serisindeki uçakların üst üste karıştığı kazalar sonrası kızağa çekilmesinin ardından şimdi de 737 NG tipi uçaklarda çatlaklar tespit edilmeye başlandı. THY tarafından 737 NG serisindeki bir uçak kızağa çekilirken, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 Max serisindeki uçakların ardından Boeing 737NG serisinde de uçuşa elverişlilik direktifi (AD) doğrultusunda inceleme başlattı.

Mevcut 20 adet 737 NG'de inceleme yapan Türk Hava Yolları (THY) bir uçakta çatlak tespit ederek hangara çekti.

THY yetkilileri konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, yalnızca bir uçağın bakıma alındığını ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini söyledi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“AnadoluJet uçaklarımız da dahil olmak üzere, uçuşa elverişlilik direktifinin içeriği ile uyumlu olarak, filomuzda yer alan 30 binden fazla konma sayısına ulaşmış olan 20 adet uçağımızın teknik incelemeleri bir hafta içinde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklarımızdan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır. Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir.”

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin elinde 97 adet 737-800, 15 adet 737-900 ER ve 1 adet 737-700 uçağı bulunuyor.

Pegasus'un internet sitesinde şirketin filolarında 46 adet 737-800 uçağının bulunduğu bilgisi yer alırken, SunExpress'in elinde de 68 adet 737-800 bulunuyor.

Üst üste neden olduğu iki kazada toplam 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing'in 737 Max uçakları kızağa çekilirken, şimdi de 737 NG serisi uçaklarda önemli bir problem ortaya çıkmıştı. ABD’deki havayolu yetkilileri 30 bin seferden daha fazla uçuş gerçekleştirmiş tüm 737NG modellerinin incelenmesini istemiş, Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, dün yaptığı açıklamada Boeing 737 NG tipi uçaklarından birinin çatlak nedeniyle acil iniş yaptığını, 32 uçağın ise incelemeye alındığını duyurmuştu.