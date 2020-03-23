Uçak kazası soruşturmasında tutuklanan kaptan pilota ev hapsi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından tutuklanan Pegasus pilotu ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Şubat ayında İzmir-İstanbul uçuşunu yapan uçağın pistten çıkması sonucu uçak üçe ayrılmış, üç kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin rapor tamamlanmadan, uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan tutuklanmıştı. Kaptan pilot Mahmut Arslan ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.

Mahmut Aslan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanan Mahmut Aslan'ın nöbetçi hakimlik tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Hakimlik, kaptan pilot Mahmut Aslan'ın "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaptan pilotun avukatları tarafından daha önce tutukluluğa ilişkin yapılan itiraz reddedilmişti.

TALPA: TEŞEKKÜR EDERİZ

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bugün aldığımız tutukluluğunun ev hapsi şartıyla kaldırılması haberi hukuk sistemimizin bu konuya verdiği önemin ve uçuş emniyetinin tesisi konusundaki desteğinin işaretidir. Bu vesileyle, devam etmekte olan kaza inceleme çalışmaları, olayın doğrudan ve katkıda bulunan sebeplerini raporla açıklayana kadar, profesyonellikten uzak açıklama ve yorumlardan kaçınılmasının bu sürecin sağlıklı yürütülmesi konusunda büyük önem taşıdığını vurgulamayı görev saymaktayız" diyerek yargıya teşekkür etti.