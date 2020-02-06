Uçak kazası sonrası Hava İş'ten açıklama

Dün Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından açıklama yapan Hava-İş "Böyle bir kazada ilk düşünmemiz gereken konu sebepler değil" açıklaması yaptı.

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava İş) pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından sendikanın açıklamasında olayın sorumlularına ilişkin hiçbir ifade yer almazken, açıklamada Pegasus'a ve havalimanındaki eksiklere ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada Pegasus'un hedef alınmaması istenirken, yapılan yorumların "ülkenin sivil havacılık sektörüne darbe vurmaya yaradığı" iddia edildi.

Açıklamadan bir bölüm şöyle:

Yaşanan bu kaza sonrasında, birçok basın yayın organında kazanın nedeni hakkında yapılan yorumları, Hava-İş Sendikası olarak doğru bulmuyoruz. Böyle bir kazada ilk düşünmemiz gereken konu, sebepler veya gündem oluşturmak adına yapılacak yorum ve kasıtlı yönlendirmeler değil; "Can kayıplarının yaşanmaması ve yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmasıdır". Bu elim kazanın nedeni veya nedenleri ile ilgili en doğru bilgi, ancak yetkili makamların yapacağı Kaza-Kırım araştırması sonucunda ortaya çıkacak raporla açıklanacaktır. Bunun öncesinde yapılacak tüm yorumlar kamuoyunu yanıltmaktan ve özellikle Ülkemiz'in Sivil Havacılık sektörüne darbe vurmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

...Kaza hadisesinin, kazayı yaşayan havayolu firması imlenerek propaganda yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Bu kaza, x veya y firmasının değil Sivil Havacılığımızın yaşamış olduğu bir kazadır. Mürettebat, arkadaşlarımız; yolcular bizim yakınlarımızdır. Hadise, Ülkemiz sınırlarında vuku bulmuştur. Ötekileştirmenin, tecrit etmenin ve elim kazanın ticari bir propaganda malzemesi yapılmasının karşısındayız.

Değerli yolcularımız da emin olabilir ki, Türkiye olarak dünya standartlarında bir kalitede sivil havacılığa sahibiz. Tüm uçuş personeli arkadaşımız üstün bir gayret ve azami dikkatle mesleklerini icra etmektedirler.