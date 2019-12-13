Üç ayrı 'FETÖ' operasyonu: 192 gözaltı kararı

Cemaat'e yönelik üç ayrı operasyon birden düzenlendi. Operasyonlarda toplam 192 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanlığı, Polis Koleji, Adliye ve Ceza İnfaz kurumlarındaki Cemaat yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

32 İLDE OPERASYON, 44 GÖZALTI

'FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı.

ADALET BAKANLIĞI'NDA OPERASYON

Adalet Bakanlığındaki "FETÖ" yapılanmasına yönelik operasyonda ise, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 kişiden 50'si gözaltına alındı.

SINAV GÖZALTISI

2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını Cemaat mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için de bu sabah saatlerinde gözaltı kararı çıkarıldı.