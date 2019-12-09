TYS'den 'Ödül Handke'den geri alınsın' açıklaması

Türkiye Yazarlar Sendikası, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini kınadıklarını ve 'ödülün geri alınmasını' talep ettiklerini açıkladı. Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde NATO bombardımanını kınayan ve batının Balkanlardaki iç çatışmalara dönük tek taraflı yorumlarına karşı çıkan Handke bu nedenle farklı kesimlerin hedefi olmuş durumda.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. TYS'nin, "Nobel Edebiyat Ödülü Geri Alınmalıdır" başlıklı açıklamasında "ödülün geri alınmasını talep ediyoruz" denildi.

TYS'nin açıklaması şöyle:

"Bir Nobel Edebiyat Ödülü daha yazarların kişisel ideolojik tutumu ile eserleri arasındaki ilişkinin niteliği açısından bitirilememiş tartışmaları getirip önümüze koydu. Yazarın dünya görüşünün eserlerin niteliğini belirleyen tek ölçüt olmadığını biliyoruz, ancak bu ödülün eserlere değil yazarlara verildiğini de biliyoruz. Bu anlamda; Peter Handke’nin 'Dünyanın gözü önünde yaşanmış bir insanlık katliamının birinci dereceden sorumlusu olan kişiyi destekleyen açıklamaları göz ardı edilemez' diyoruz. Yine diyoruz ki, 'Yazarların dünya görüşleri ne olursa olsun edebiyat, emperyalist savaşların karşısında olmalı, insanlar, halklar arasındaki savaşlardan yana değil barıştan yana tavır almalıdır.' 2019 yılının Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini şiddetle kınıyor, ödülün geri alınmasını talep ediyoruz."

Handke, Yugoslavya’nın parçalanmasıyla sonuçlanan 1999 yılındaki NATO’nun bombardımanını kınamış, aynı yıl Almanya’nın prestijli ödülü Buechner'i de NATO’nun saldırısı nedeniyle reddetmişti.

Handke, 2006 yılında yargılandığı sırada hücresinde ölü bulunan Miloseviç'in cenazesine de katılmıştı.

ARNAVUTLUK ELÇİSİ BOYKOT EDECEK

Arnavutluk da Nobel ödülü'nün Handke'ye verilmesini protesto etti. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Stockholm'deki elçilerinin Nobel ödül törenine katılmayacağını duyurdu.