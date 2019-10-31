Twitter'dan 'sol' tavır: Paralı siyasi reklam olmayacak

Twitter, 22 Kasım'dan itibaren siyasi içerikli reklam almayacağını duyurdu. Kurucusu ve CEO Jack Dorsey, 'Siyasi mesaj kazanılmalıdır, satın alınmamalıdır' dedi. Öte yandan Twitter yakın zamanda Kübalı medya kanalları ile devlet kurumlarının hesaplarını kapattı.

Sosyal medya platformu Twitter, yeni politikası gereği 22 Kasım'dan itibaren siyasi içerikli reklam alınmayacağını duyurdu.

Karara ilişkin açıklama yapan Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ''Siyasi mesaj kazanılmalıdır, satın alınmamalıdır'' dedi. Öte yandan bu politikanın örneğin 'NGO' olarak bilinen kuruluşların siyasal sonuçları da olan ideolojik kampanyalarını içermesi beklenmiyor. Twitter'ın yakın zamanda Kübalı medya kanalları ve devlet kurumlarına ait çok sayıda hesabı kapatmış olduğu da hatırlandığında atılan adımın yeni bir sansür yöntemi olarak kullanılmayacağını söylemek zor.

FACEBOOK KARARI KULLANICILARA BIRAKMIŞTI

Son olarak Facebook, "yanlış bilgiler içeren siyasi kampanyalara müdahalede bulunmayacaklarını" açıklamıştı. Facebook, "neyin doğru neyin yanlış olduğuna kullanıcıların karar vermesi gerektiği" görüşünde olduğunu duyurmuştu.

KÜBA'NIN TWİTTER HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Küba’nın medya kanalları ve devlet kurumlarının Twitter hesapları askıya alındı.

Geçtiğimiz Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba İnternet Ekibi, yayımladığı bir raporda Küba’nın internetteki varlığına karşı firmalara baskı kurduğunu açıklamıştı.

TKP'NİN SESİ: SOSYAL MEDYA KUŞATMASINA DİKKAT

17 Eylül'de yayımlanan TKP'nin Sesi'nde "Geçtiğimiz dönemlerde Suriye, İran ve Çin’e ait sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından bir başka hamle Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Raul Castro başta pek çok Küba kökenli hesabın hedef alınmasıyla geldi. Emperyalizmin medya alanındaki tekellerinin kirli oyunlarına odaklanılırken, sosyal medya ve diğer bağımlılıkların toplumu kuşatmasına dikkat çekilmişti."