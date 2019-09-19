Tuzla’daki yangın sonrası kaos ve belirsizlik: Bazı şirketlerden hamile çalışanlarına izin

Tuzla’da kimya fabrikasında çıkan yangının ardından bazı şirketler çalışanlarına uyarı mesajları iletiyor. Uyarıların merkezinde Cuma günü beklenen yağışa maruz kalınmaması bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD açıklamalarında ise tehlikenin sözkonusu olmadığı belirtiliyor.

Tuzla’da dün Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde yer alan Ema Kimya’ya ait fabrikada saatler süren yangınla birlikte havaya salınmış olması muhtemel zehirli gazlara karşı bazı şirketler çalışanlarına uyarı mesajları geçerken, AFAD'dan "tehlikenin sözkonusu olmadığı" açıklaması yapıldı.

Uyarıların merkezindeyse beklenen yağmura maruz kalmaktan kaçınılması yer alıyor.

Yangın sonrasında devlet kanallarından herhangi bir tehlike uyarısı yapılmazken aralarında Honda, Akbank, Garanti Bankası’nın da bulunduğu birçok şirket çalışanlarına uyarı mesajları iletti.

HAMİLE ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN

Honda Kocaeli şubesi çalışanlarına “Cuma günü açık alanda bulunmaktan kaçının” uyarısı yaparken, Garanti Bankası Pendik binası ile, İstanbul Anadolu-2 ve İstanbul Anadolu-3 bölgelerinde görev yapan hamile çalışanlarına; Akbank ise Şekerpınar’da bulunan genel merkez binasında görev yapan hamile çalışanlara tedbir amaçlı olarak bir günlük idari izin verdi.

Yine Çayırova’da bulunan VLE Otomotiv firmasının da çalışanlarını uyardığı biliniyor. Firmanın uyarısında yanan kimyasalların zararlı gazlarının Kocaeli, Sakarya ve İstanbul bölgesine yayıldığı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri beklenen yağmur sırasında atmosferde birikmiş kimyasalların yeryüzüne inmesi riskine karşı yağmur altında durmamaya özen gösterilmesi istenildi.



RESMİ KURUMLARDAN 'TEHLİKE YOK' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden bir açıklama yapılmazken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın açıklamasında herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını, olumsuz bir bulguya rastlanmadığını ifade edildi.

METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR OLAĞANDIŞI BİR ETKİ OLUŞTURMAYACAK

AFAD açıklamasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı" ifadesine yer verilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkeyi terk edeceği ve Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkenin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağının öngörüldüğü" belirtildi.

KİMYA MÜHENDİSLERİ: KAMU OTORİTELERİ BİLGİLENDİRMELİ

Daha önce Kimya Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada ise yanan fabrikanın deposunda bulunan kimyasalların cinsinin ve miktarının bilinmediğine dikkat çekilerek kamu otoritelerinin bölge halkını hangi kimyasalın ne kadar süre, ne miktarda yandığı, rüzgarın hangi hızda ne yöne estiği konusunda bilgilendirmesi gerektiğine işaret edildi.

Kimya Mühendisleri Odası poliüretan üretiminde hammadde ve yardımcı madde olarak birçok tehlikeli kimyasalın kullanıldığı ve yangın sonucu atmosfere salınan bu ürünlerden en tehlikeli olanların başında Hidrojen Siyanürün (HCN) geldiğine dikkat çekti.

Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tehlikenin yalnızca siyanürden değil daha çok izosiyanatların yanma ürünlerinden de kaynaklanabileceği görüşünü dile getiriyor. Sabah saatlerinde Yarımca’da alınan yanık kokusu da kaygıların artmasına neden oldu.

