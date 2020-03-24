Tutuklu gazetecinin eşine koronavirüs paylaşımı nedeniyle soruşturma

Tutuklu gazeteci Aziz Oruç'un eşi Hülya Oruç hakkında sosyal medyadan yaptığı koronavirüs paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. Oruç Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu gazeteci Aziz Oruç'un eşi Hülya Oruç hakkında koronavirüse ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Oruç hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla “halk arasında korku ve panik yarattığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye çağrılan Oruç ifade verdikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Hülya Oruç ifadesinde, eşi Aziz Oruç'un Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunduğunu hatırlattı ve koronavirüsün Balıkesir Cezaevi’nde tespit edildiğini, tutukluların test amaçlı hastanelere götürüldüğünü sosyal medya ve televizyonda gördüğünü söyledi. Oruç, “Eşim Aziz Oruç cezaevinde olduğundan dolayı yaşadığım duygusallıkla bunları paylaştım. Amacım kimseyi korku ve paniğe sevk etmek değil. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

