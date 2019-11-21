Türkiye'ye yeni yardım için 'şantaj' uyarısı

Avrupa ile Türkiye arasındaki Suriyeli sığınmacılar için 'insani yardım' tartışması devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye yeni mali yardım yapılabileceğini açıkladı.

'MALİ YARDIM YAPILMASI GEREKİYOR'

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile Zagreb'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, yaklaşık 3,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’ye bu sığınmacıların barınma masrafları için gerekirse bir kez daha mali yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Merkel, “Örneğin ben buna hazırım” diye konuştu. Merkel, Plenkoviç ile görüşmesinde Avrupa Birliği (AB) sınırılarının korunması kapsamında, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatını da ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatında Türkiye’ye sığınmacılar için 6 milyar avroluk yardım teminatı verilmişti. AB verilerine göre bu meblağın 5 milyar 600 milyon eurosu Türkiye’ye aktarıldı.

Mutabakat, Türkiye’nin sığınmacıların Yunan adalarına geçişini engellemesinin yanı sıra, sığınma başvurusu reddedilenlerin de Türkiye’ye geri gönderilmesini öngörüyor.

Türkiye’den Yunan adalarına sığınmacı geçişleri devam ediyor. Geçen Cuma'dan Pazartesi gününe kadar 730 kişinin Türkiye’nin Ege kıyılarından botla Yunan adalarına geçiş yaptığı açıklanmıştı.

'ŞANTAJ YAPMAYA SON VERMESİ LAZIM'

Öte yandan Yunanistan'ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgos Kumuçakos, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) yardımlarını istiyorsa, 'şantaj yapmaya son vermesi gerektiğini' söyledi.

Washington'da AFP haber ajansına konuşan Kumuçakos, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin, yardım gelmezse göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için "Kapıları açarız" tehditlerinin kaygı verici olduğunu belirtti.

Kumuçatos, "Türkiye sürekli olarak 'Kapıları açarız' diyerek, bu kapıların açılmasını bekleyen göçmenleri daha fazla kapıya yığıyor" dedi.

Yunan bakan, Mayıs ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan göçmen sayısında yüzde 240 oranında artış olduğuna da dikkat çekti.

AB'nin Türkiye'den yapılan 6 milyar euroluk yardım talebine 'olumlu yaklaşmasını' istediklerini söyleyen Yunan bakan "Ama Türkiye'nin bu parayı şantaj yaparak veya tehditlerle talep etmesi, parayı verip vermeme kararı alacak olan Avrupalılar için gerekli olumlu siyasi atmosferi yaratmıyor" diye konuştu.