Türkiye'ye geleceklerdi: Şam’ın önerdiği iki isme vize verilmedi

CHP’nin yarın İstanbul’da düzenleyeceği Suriye konferansına Suriye hükümeti tarafından önerilen iki konuşmacıya vize verilmediği öğrenildi. CHP daha önce Dışişleri bakanlığı ile görüşerek iki isim belirlemiş ancak bu isimler katılamayacaklarını bildirince Suriye hükümeti iki isim önermişti.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde CHP'nin Suriye konferansına katılacak kişilere vize verilmediğini yazdı.

Sarıkaya'nın yazısına göre Şam’dan gelecek bazı isimler üzerinde uzlaşı sağlanmış ve Dışişleri bu isimlere vize vermişti.

Bunların arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ‘sağ kolu olarak da bilindiği’ belirtilen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Khalaf El Maftah’ın da olduğu kaydedildi. Habere göre, El Maftah gelmekten vazgeçerken, aynı oturumdaki diğer konuşmacı AB Türkiye Temsilcisi Christian Berger de ‘o tarihlerde Türkiye dışında olacağını belirterek toplantıya katılamayacağını’ duyurdu.

Bunun üzerine Suriye hükümetinin CHP’ye iki yeni isim önerdiği belirtilirken, Dışişleri’nin bu iki isme vize vermediği ifade edildi.

Konferansa İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’den konuşmacılar katılacak.