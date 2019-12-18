Türkiye’nin en borçlu belediyesi ama cıngıla 245 bin TL harcadı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ALO 153 servisinin tanıtım filmleri ve telefon cıngılı hazırlanması için 245 bin TL harcadı. Belediye, yerel seçimlerden 6 gün önce de özel bir şirkete memnuniyet anketi yaptırarak 220 bin TL ödemişti.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu giderayak "ALO 153 Çağrı Merkezi Viral Filmler Tanıtım Filmi ve Özel Prodiksiyon Müzik, Cıngle Hizmeti" için tartışma yaratan ihale kararı almıştı.

AKP'li yeni Başkan Tahir Büyükakın ise göreve gelir gelmez yani 5 Nisan'da söz konusu ihaleyi gerçekleştirdi.

TEK FİRMA KATILDI, İHALEYİ KAZANDI

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, ALO 153 servisinin tanıtım filmleri ve telefon cıngılı için gerçekleştirdiği ihaleye tek firma katıldı. Hâl böyle olunca ihaleyi 245 bin TL bedelle bu firma kazandı.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Bünyesinde alanında uzman tasarımcı ve profesyonel ekibin yer aldığı Basın Yayın Daire Başkanlığı bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca cıngle ve tanıtım filmi için 245 bin TL harcaması büyük şaşkınlık yarattı.

Kocaeli Büyükşehir 6 milyar 539 milyon 588 bin 141 TL ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi konumunda.