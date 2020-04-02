Türkiye’nin dört bir yanında Prof. Dr. Taşçıoğlu için saygı duruşu

Koronavirüsten yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları saygı duruşunda bulundu. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda bütün sağlık çalışanları için acil olarak risk değerlendirmesi yapılmasını istedi.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarını tespit eden hekimlerden, yakalandığı virüs nedeniyle dün yaşamını yitiren İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ÇAPA'DA TÖREN

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi önünde Taşçıoğlu için tören düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan törene, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hekimler, asistanlar ve sağlık çalışanları katıldı. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, iç hastalıklarının ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun anısına toplandıklarını söyledi.

Tükek "Bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitimci kişiliğiyle ön plana çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Onu kaybetmenin üzüntüsünü şu anda derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Bundan sonraki süreçte gerçekten dünyayı saran pandemi sürecinde de başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen ne varsa o gayreti göstermek istiyoruz. Göstereceğimizi de buradan ilan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Aynı odayı paylaşan mesai arkadaşı İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler ise Taşçıoğlu'nun koronavirüs tanısı konmadan 1 saat öncesine kadar çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Güler, şunları söyledi:

"Ben 40 yıldır beraber çalışıyorum. Aynı odayı kullanıyorduk. Cengaver gibi çalışıyordu. Görev şehididir. Pazartesi günü beraberdik. Hastaya baktı her tarafının ağrıdığını, öksürdüğünü, ateşinin olduğunu söyledi. Hemen servis muayene bölümüne geçtik ve bu bahtsız tanı konuldu. Çok direndi ama maalesef kaybettik. Genel dahiliye camiası için çok büyük bir kayıp. Son ana kadar beraberdik. Saat 10.00'da teşhis konuldu. Saat 09.00'da hasta muayene ediyordu. O kadar özveri ile çalışıyordu. Üzüntümüz çok büyük."

67 yaşında yaşamını yitiren Taşçıoğlu Nakkaştepe Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törenlerde koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske önlemleri alındı, defin işlemleri özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.

TÜM TÜRKİYE'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN SAYGI DURUŞU

Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanları Taşçıoğlu için bugün saat 12.00’de bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Türk Tabipleri Birliği, Twitter hesabından Mersin, Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Aydın, Bursa, İstanbul, Batman, Adana, Gaziantep, Denizli, Şırnak-Cizre, Van, Ordu, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Bartın, Kırıkkale, Ankara, Adıyaman, Bursa, Uşak, Çanakkale, İzmir, Bitlis, Eskişehir’den hekimlerin saygı duruşu görüntülerini paylaştı.

Saat:12.00, ASM hekimleri ve hemşireleri ile birlikte TTB MK Başkanı Dr.Sinan Adıyaman 1 dakikalık saygı duruşunda. Sevgili hocamız Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu'na saygı ve özlemle... pic.twitter.com/ZS53cnYZCQ — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

TTB: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 NEDENİYLE ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Öte yandan TTB tarafından bugün Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda “Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz!” denilerek bakanlığın ivedi olarak önlem alması talep edildi.

TTB Merkez Konseyi, risk gruplarında yer alan sağlık çalışanları için hiçbir düzenleme yapılmadığı uyarısında bulunarak, COVID-19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunabilmesi için ivedilikle risk değerlendirmesi yapılmasını ve sağlık çalışanlarının çalışma yer ve saatlerinin buna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, COVID-19 hastalığına ilişkin risk grubunda yer alan kişilerin (60 yaş üzeri, kalp/damar hastalıkları, diyabet, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, hipertansiyon ve kanser hastası olanlar) özellikle uyarıldığı ve kesinlikle evde kalmaları istendiği halde, aynı risk gruplarında yer alan sağlık çalışanları için hiçbir düzenleme yapılmadığı ve görevlerini risk grubuna yer almayanlar gibi sürdürmelerinin beklendiği belirtildi.

Yazıda, sağlık çalışanlarının güvende tutulması gerektiği bir kez daha hatırlatılırken, “Bütün sağlık çalışanları için ivedi olarak risk değerlendirmesi yapılmalı, sağlık çalışanlarının çalışma yerleri ve çalışma saatleri bu risk değerlendirme sonucuna göre yeniden düzenlenmelidir” denildi.