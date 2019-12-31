Türkiye'nin dış borcu, milli gelirin yüzde 59'una ulaştı

Türkiye'nin dış borç stoku yaklaşık 434 milyar dolarla, milli gelirin yüzde 59'una ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Türkiye'nin borç stokunu açıkladı.

30 Eylül itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı.

Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 247,6 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14,4 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 643,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 319,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.